Под Одессой в рабстве находились 94 человека (видео) [ Редактировать ]
В Одесской области полиция задержала 13 членов преступной группировки, которые удерживали 94 человека, заставляя их бесплатно работать на сельхозработах.
Об этом сообщает глава Нацполиции Сергей Князев в Facebook.
В ходе обысков полиция изъяла у задержанных оружие и автомобили, среди них - Mercedes и BMW, и миллион гривен наличными.
"Семейная пара, обоим по 38 лет, гражданин Грузии и гражданка Украины, организовали в Одесской области сельхозпредприятие, на котором несколько лет бесплатно работало около сотни человек", - рассказал Князев.
Людей обманом заманивали на работу специальные вербовщики, которые находили их преимущественно на железных дорогах.
"Подыскивали социально незащищенных людей, обещали работу, стабильную зарплату 450-500 грн в день, жилье и питание. География поиска жертв - 22 области и город Киев. За каждого доставленного "раба" вербовщики получали по 500 грн", - говорится в сообщении.
На месте у пострадавших забирали документы и телефоны и заставляли работать в поле по 13 часов, непокорных избивали.
Задержали преступников в тот момент, когда они сажали в микроавтобус новых жертв, двух пострадавших доставили в больницу Одессы, другие проходят медобследование в Киеве.
Операцию провели сотрудники управления по борьбе с торговлей людьми полиции Киева вместе с Департаментом по борьбе с торговлей людьми Нацполиции под процессуальным руководством прокуратуры Киева.
Ранее обнаружилось, что на Прикарпатье десятки людей находились в рабстве.
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