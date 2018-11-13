В Чехии в жутком ДТП погибли украинцы (фото, видео) [ Редактировать ]
В Чехии произошла крупная автокатастрофа. Недалеко от города Тришинец грузовик столкнулся с микроавтобусом Mercedes Sprinter, в котором ехали пять украинских граждан. Погибли четверо мужчин в возрасте от 19 до 47 лет.
Одного украинца извлекли из искореженного микроавтобуса живым. Он был в сознании. Получил тяжелейшие травмы таза и брюшной полости. Пострадавшего доставили вертолетом в больницу, где врачи ввели его в состояние искусственной комы, сообщается на сайте "Новости Закарпатья".
В микроавтобусе Mercedes ехали жители Закарпатья, среди погибших - жители Виноградовского и Хустского районов.
Посольство Украины в Праге пока никакой информации относительно события не сообщило.
4 ноября вблизи польского города Бохня произошло столкновение четырех легковых автомобилей и двухэтажного автобуса, который ехал из Украины.
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