В Чехии произошла крупная автокатастрофа. Недалеко от города Тришинец грузовик столкнулся с микроавтобусом Mercedes Sprinter, в котором ехали пять украинских граждан. Погибли четверо мужчин в возрасте от 19 до 47 лет.

Одного украинца извлекли из искореженного микроавтобуса живым. Он был в сознании. Получил тяжелейшие травмы таза и брюшной полости. Пострадавшего доставили вертолетом в больницу, где врачи ввели его в состояние искусственной комы, сообщается на сайте "Новости Закарпатья".

В микроавтобусе Mercedes ехали жители Закарпатья, среди погибших - жители Виноградовского и Хустского районов.

Посольство Украины в Праге пока никакой информации относительно события не сообщило.

4 ноября вблизи польского города Бохня произошло столкновение четырех легковых автомобилей и двухэтажного автобуса, который ехал из Украины.