Отчисленные ученики сожгли общежитие, погибли 11 подростков [ Редактировать ]
В Уганде в результате пожара в школьном общежитии погибли 11 учеников. Об этом сообщает CGTN.
Пламя вспыхнуло около полуночи на территории средней школы. Дети спали, а двери здания были закрыты на замок. Выживших подростков с ожогами доставили в три больницы.
Представитель полиции Патрик Оньянго высказал подозрение, что здание общежития подожгли несколько обиженных бывших учеников школы, которых отчислили несколькими днями ранее за нарушения дисциплины. Полиция задержала троих учащихся и директора школы.
В Уганде участились случаи пожаров в школах. Нынешний пожар стал третьим в этом году.
Тем временем в Калифорнии сгорели особняки и виллы знаменитостей.
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