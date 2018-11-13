В Уганде в результате пожара в школьном общежитии погибли 11 учеников. Об этом сообщает CGTN.

Пламя вспыхнуло около полуночи на территории средней школы. Дети спали, а двери здания были закрыты на замок. Выживших подростков с ожогами доставили в три больницы.

Представитель полиции Патрик Оньянго высказал подозрение, что здание общежития подожгли несколько обиженных бывших учеников школы, которых отчислили несколькими днями ранее за нарушения дисциплины. Полиция задержала троих учащихся и директора школы.

В Уганде участились случаи пожаров в школах. Нынешний пожар стал третьим в этом году.

Тем временем в Калифорнии сгорели особняки и виллы знаменитостей.