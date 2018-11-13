Почему нужно отказаться от позднего ужина [ Редактировать ]
Из-за нарушения биологических ритмов человека поздние приемы пищи могут вызвать сердечно-сосудистые заболевания и диабет.
Таковы результаты исследования группы ученых из Американской кардиологической ассоциации, пишет портал LiveScience.
В исследовании приняли участие 13 тысяч человек в возрасте от 18 до 76 лет. Ученые анализировали связь состояния здоровья и времени приема пищи.
Медики обнаружили, что у тех, кто употреблял пищу после 18:00, был высокий уровень сахара в крови, а также повышенное давление по сравнению с теми, кто обедал до этого времени.
Люди, которые ели поздно вечером, на 23% более склонны к развитию гипертонии. Исследователи отмечают, что это можно объяснить из-за нарушения биологических ритмов, что вызывает проблемы с обменом веществ.
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