В ОБСЄ прокоментували псевдовибори на Донбасі [ Редактировать ]
В ОБСЄ прокоментували псевдовибори на окупованій частині Донеччини та Луганщини. У своєму звіті спостерігачі відзначають, що бачили на так званих дільницях бойовиків, які зі зброєю в руках буцімто стежили за порядком.
Чимало людей скаржилися на те, що їх примушували брати участь у нелегітимних виборах - ідеться у звіті.
Представники місії, посилаючись на жителів окупованих територій, кажуть, що людей погрожували залишити без зарплати та медичного забезпечення, якщо ті не проголосують.
по теме
В НАТО резко раскритиковали "выборы" на Донбассе
Президент Парламентской ассамблеи НАТО Раса Юкнявичене осудила проведение фейковых "выборов" 11 ноября
Бойовики стали ближче до українських позицій
У районі Горлівки бойовики просунулись уперед і стали на кілометр ближче до українських позицій. Про це повідомив представник спеціальної моніторингової місії ОБСЄ Олександр Хуг
На Донбассе ранили двоих украинских военнослужащих
26 октября, в ходе боевых действий ранены двое военнослужащих Объединенных сил
Война на Донбассе: ранен украинский военный
На Донбассе в течение текущих суток, 24 октября, сепаратисты семь раз нарушили режим прекращения огня
На Донбасі бойовики зменшили інтенсивність обстрілів
Один військовий загинув напередодні на Донбасі. Дев'ять ворожих атак зафіксовано на передовій за добу. Бойовики дещо зменшили інтенсивність обстрілів, але й надалі застосовують великокаліберну зброю, заборонену мінськими угодами. З гранатометів та стрілецької зброї окупанти атакували укріплення армійців біля Водяного та Павлополя