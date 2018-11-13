В ОБСЄ прокоментували псевдовибори на окупованій частині Донеччини та Луганщини. У своєму звіті спостерігачі відзначають, що бачили на так званих дільницях бойовиків, які зі зброєю в руках буцімто стежили за порядком.

Чимало людей скаржилися на те, що їх примушували брати участь у нелегітимних виборах - ідеться у звіті.

Представники місії, посилаючись на жителів окупованих територій, кажуть, що людей погрожували залишити без зарплати та медичного забезпечення, якщо ті не проголосують.