На Донбасі ворог вів прицільний вогонь із гранатометів [ Редактировать ]
Ані дня тиші на Донбасі. Минулої доби окупанти чотири рази обстріляли українські позиції. Двічі застосували заборонене озброєння. Такі дані штабу Операції Об'єднаних сил на 18 годину.
Ворог вів прицільний вогонь із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Обстріли російських найманців зафіксували неподалік населених пунктів Старий Айдар та Красногорівка.
На Попаснянському напрямку поблизу Троїцького та хутора Вільного бойовики гатили з мінометів.
по теме
На Донбасі бойовики стріляють із забороненої зброї
На наших позиціях під Авдіївкою, у яру, в кількох метрах від передової, з'явилася нова, як тут кажуть, "баня". По суті - душова кабіна, де можна зігрітися. Відчути себе у чистоті та комфорті
Війна на Донбасі: як захисники готуються до зими?
На наших позиціях під Авдіївкою, у яру, в кількох метрах від передової, з'явилася нова, як тут кажуть, "баня". По суті - душова кабіна, де можна зігрітися. Відчути себе у чистоті та комфорті
На Донбасі знищили двох бойовиків
Сім ворожих обстрілів зафіксовано на сході країни минулої доби. Окупанти вели вогонь з гранатометів та кулеметів. Найгарячіше було поблизу Новотошківського на Луганщині
На Маріупольському напрямку бойовики били з мінометів
До подій на фронті. 14 разів бойовики обстрілювали позиції українського війська на Донбасі. Втрат серед наших захисників немає, поранених також. Найактивнішим ворог був на Маріупольському напрямку - там окупанти били з потужних мінометів біля Павлополя
На Донбасі бойовики 14 разів обстрілювали українські позиції
Розпочинаємо з останніх повідомлень зі сходу України. Там бойовики 14 разів обстрілювали позиції українського війська. Втрат серед наших захисників немає, поранених також
На сході снайпери б'ють по українським позиціям
Снайпери, найімовірніше, із регулярних російських військ, працюють так званими "двійками". За тактикою: один стріляє, а коли хтось із бійців підіймається з траншеї на подавлення снайперського вогню, то стає мішенню для другого ворожого снайпера