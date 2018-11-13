На Донбасі бойовики стріляють із забороненої зброї

На наших позиціях під Авдіївкою, у яру, в кількох метрах від передової, з'явилася нова, як тут кажуть, "баня". По суті - душова кабіна, де можна зігрітися. Відчути себе у чистоті та комфорті