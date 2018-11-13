Загалом таких баз на території країни може бути близько 20

Північна Корея має щонайменше 13 секретних ракетних баз. Про це повідомляє The New York Times із посиланням на експертів Центру стратегічних і міжнародних досліджень у Вашингтоні.

Загалом таких баз на території країни може бути близько 20. А ракети, які там зберігають, цілком імовірно - у робочому стані.

Нагадаю, у червні, за підсумками зустрічі у Сингапурі лідер КНДР Кім Чен Ин і президент США підписали угоду. У ній Пхеньян зобов'язався позбутися ядерної зброї на корейському півострові.