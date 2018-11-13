У Запоріжжі на карантин закрили ліцей [ Редактировать ]
У Запоріжжі через захворювання на ГРВІ закрили одну із міських шкіл. На карантин пішов 99-й ліцей, де занедужало майже півтисячі учнів. Щонайменше - до кінця тижня.
Як запевнили в обласному лабораторному центрі Міністерства охорони здоров'я, про епідемію ГРВІ або грипу поки що не йдеться. Це лише сезонний спалах інфекції.
"В цілому епідеміологічна ситуація в районі, в інших навчальних закладах доволі спокійна. Ну як спокійна. На сьогодні в загальноосвітніх навчальних закладах відсутнє 6 відсотків дітей. В принципі, це назвемо так, якщо можна так назвати - сезонна норма для листопада-грудня. Коли починаються нові хвилі гострих распіраторних захворювань", - заявив Олександр Годжек, начальник територіального відділу освіти Хортицького району м. Запоріжжя.
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