В Україну намагалися доправити п'ять кілограмів кокаїну [ Редактировать ]
П'ять кілограмів кокаїну намагалися доправити в Україну. За цим вантажем стежили співробітники СБУ та Цивільна гвардія Королівства Іспанії.
Вони встановили, що наркоділки заховали кокаїн у посилку з електроприладами. І поштою надіслали його з Центральної Америки транзитом через Іспанію.
Організатора наркобізнесу знайшли та затримали у Києві. Наразі триває досудове розслідування.
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