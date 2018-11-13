П'ять кілограмів кокаїну намагалися доправити в Україну. За цим вантажем стежили співробітники СБУ та Цивільна гвардія Королівства Іспанії.

Вони встановили, що наркоділки заховали кокаїн у посилку з електроприладами. І поштою надіслали його з Центральної Америки транзитом через Іспанію.

Організатора наркобізнесу знайшли та затримали у Києві. Наразі триває досудове розслідування.