На Одещині затримали злочинну групу, яка утримувала людей у рабстві [ Редактировать ]
На Одещині поліція затримала 13 членів злочинної групи, яка утримувала людей у рабстві. Під час обшуків вилучили зброю, автомобілі та мільйон гривень готівкою, - повідомили в Нацполіції.
Невільники працювали на сільгосппідприємстві, яке організувала сімейна пара - громадянин Грузії і громадянка України. Декілька років там змушували безоплатно трудитися близько сотні людей. Їх заманювали на роботу вербувальники, найчастіше - на залізничних станціях.
Здебільшого жертвами аферистів ставали соціально незахищені люди. Уже на місці у них відбирали документи.
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