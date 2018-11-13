Война на Донбассе: ранен украинский военный [ Редактировать ]
В течение минувших суток сепаратисты девять раз открывали огонь по позициям ВСУ, один украинский военнослужащий получил ранение. Об этом сообщили во вторник, 13 ноября, в пресс-центре штаба операции Объединенных сил (ООС).
Отмечается, что дважды сепаратисты применяли вооружение, запрещенное минскими соглашениями.
"В ходе боевых действий один военнослужащий из состава Объединенных сил получил легкое ранение", – говорится в сводке на странице штаба ООС.
Незаконные вооруженные формирования обстреливали украинские позиции в районах населенных пунктов Золотое, Троицкое, Верхнеторецкое, Красногоровка, Степное, Березовое и Водяное.
"Противник вел прицельный огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов, стрелкового оружия и минометов. Огневые налеты с применением минометов калибра 82-мм, оккупанты провели по опорным пунктам наших войск вблизи Троицкого и хутора Вольный, находящихся на Попаснянском направлении", - сказано в сводке.
По данным украинской разведки, один противник был уничтожен, еще двое - ранены.
"С начала суток враг огневой активности не проявлял", - добавили в пресс-центре штаба.
Ранее мы писали о том, что Евросоюз требует от России прекратить конфликт на Донбассе.
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