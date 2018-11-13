Умер известный советский композитор [ Редактировать ]
В Беларуси умер известный композитор, народный артист республики и СССР, Игорь Лученок. Он скончался на 81-м году жизни. Об этом сообщил в Facebook народный артист Беларуси, руководитель ансамбля "Сябры" Анатолий Ярмоленко.
"Ушел в мир иной великий композитор, народный артист СССР, народный артист Беларуси Игорь Михайлович Лученок... Соболезнования родным и близким. Искренняя скорбь в наших сердцах. Вечная память", - отметил белорусский музыкант.
2 ноября Игорь Лученок был госпитализирован в клиническую больницу скорой медицинской помощи Минска с инсультом, где ему была проведена операция.
Ранее в Киеве умерла известная украинская актриса.
по теме
Умерла известная украинская актриса
Что именно стало причиной смерти молодой актрисы, на данный момент неизвестно
Умер французский композитор и лауреат премии "Оскар"
Из жизни ушел французский композитор и исполнитель Франсис Ле
Умер легендарный актер
Его жизнь остановилась после тяжелой неизлечимой болезни
Смертельное ДТП с "Дизель шоу": мошенники наживаются на горе артистов
В Житомире полиция проверяет вероятность сбора мошенниками средств от имени родственников погибшей артистки Марины Поплавской
Умерла звезда фильмов ужасов
За свою продолжительную карьеру голливудская звезда снялась в двух сотнях фильмов