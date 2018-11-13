В Беларуси умер известный композитор, народный артист республики и СССР, Игорь Лученок. Он скончался на 81-м году жизни. Об этом сообщил в Facebook народный артист Беларуси, руководитель ансамбля "Сябры" Анатолий Ярмоленко.

"Ушел в мир иной великий композитор, народный артист СССР, народный артист Беларуси Игорь Михайлович Лученок... Соболезнования родным и близким. Искренняя скорбь в наших сердцах. Вечная память", - отметил белорусский музыкант.

2 ноября Игорь Лученок был госпитализирован в клиническую больницу скорой медицинской помощи Минска с инсультом, где ему была проведена операция.

Ранее в Киеве умерла известная украинская актриса.