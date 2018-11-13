Самый популярный фильм года: назван победитель [ Редактировать ]
В номинации "Фильм года" по версии People's Choice Awards победил фантастический боевик "Мстители: Война бесконечности". Полный список победителей приводит портал Deadline.
Ленту "Мстители: Война бесконечности" также признали лучшим боевиком 2018-го, сыгравшую в ней Скарлетт Йоханссон объявили актрисой года. Титул "Актер года" получил Чедвик Боузман благодаря главной роли в фильме "Черная пантера".
В категории "Лучшая драма" победила картина "Пятьдесят оттенков свободы", завершающая часть трилогии, основанной на эротической серии книг британской писательницы Эрики Леонард. Звезда фильма Джейми Дорнанпризнан лучшим драматическим актером. Лента "Шпион, который меня кинул" с Милой Кунис и Кейт МакКиннон стала комедией года.
Лауреаты премии People's Choice Awards выбираются на основе открытого онлайн-голосования.
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