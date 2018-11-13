Раніше пересуватися на упряжках дозволяли тільки спеціальними трасами

Міністерство транспорту Данії визнало собачі упряжки видом транспорту. Відтак з 2019 року на них можна буде пересуватися автомобільними дорогами.

Йдеться не лише про сани, запряжені їздовими собаками, а й про спеціальні візки на колесах.

Раніше пересуватися на упряжках дозволяли тільки спеціальними трасами.