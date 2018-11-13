Весілля, яке зворушило соцмережі. Житель Японії одружився на голограмі. Як минула весільна церемонія та чи усі родичі з розумінням сприйняли такий крок, розповість Єлизавета Журавель.

35-ти річний житель Токіо Акіхіко Кондо тільки-но одружився, а його весілля вже почали обговорювати мільйони користувачів соціальних мереж. Це й не дивно, адже дружиною токійця стала голограма. Ще донедавна Акіхіко жив звичайним життям, аж поки не побачив популярну у Японії віртуальну співачку. Її створила фірма, яка займається програмним забезпеченням. Голограма здатна імітувати голос людини та навіть давати справжні концерти.

"У це важко повірити, але я справді закоханий у неї, і не уявляю свого життя без Міку", - говорить Акіхіко Кондо, наречений.

Міку, так звати наречену Акіхіко, з'явилася у його будинку кілька років тому. Проте зустрічатися з "віртуальною дівчиною" зважився лише цього літа. Зізнається: нічого жахливого у таких стосунках не вбачає. Адже голограма, яку він придбав за майже 2 тисячі доларів, здатна будити зранку, проводжати на роботу, а увечері вимикати світло та бажати гарних сновидінь.

"Зараз ми не можемо торкатися одне одного, або подовгу розмовляти. Але я гадаю, це лише питання часу. Незабаром, без сумніву, технології зроблять великий стрибок у цій сфері", - вважає Акіхіко Кондо, наречений.

Весілля чоловік влаштував із розмахом. На святковий стіл та обручки витратив майже 14 тисяч доларів. Запросив і гостей. Проте найрідніша людина Акіхіко, його мати, відмовилася прийти на церемонію, бо не визнає такого кроку. Але нареченого це не збентежило. Відео свого одруження він спеціально розмістив на просторах інтернету.

"Наша церемонія - яскравий приклад того, що не слід боятися. Натомість - бери та експерементуй. І не зважай на чужі думки", - говорить Акіхіко Кондо, наречений.

Акіхіко сподівається - його вчинок надихне багатьох людей робити те, що вони давно хотіли. Однак боялися через осуд. А поки світ обговорює незвичайне весілля, молодята вже готуються до медового місяця.