Вакцинацію диких тварин в області не робили вже вісім років

Повітряна вакцинація. На Запоріжжі у боротьбі зі сказом диких тварин на допомогу прийшла авіація. Спеціальні препарати розкидають на території області з літаків. У Держпродспоживслужбі повідомили - таку масштабну акцію проводять уперше. Про ефективність заходу далі.

Аби уберегти диких тварин від сказу, не обов'язково ловити їх та вакцинувати - жартують у Держпродспоживслужбі. Є інший спосіб - розкидати у полях і лісосмугах спеціальні їстівні приманки з лікарським препаратом всередині.

"І достатньо пару краплин с діючої речовини, антигена, щоб попало на слизову оболонку ротової порожнини, щоб воно всмокталося в організм і це рівноцінно, шо зробити ін'єкцію", - говорить Ярослав Шарій, директор підприємства "Укрветпромпостач".

Вакцинацію диких тварин в області не робили вже вісім років. Тоді, препарати розкидали вручну. Зараз порахували - дешевше і ефективніше робити це за допомогою літаків. Норма - 20 доз на квадратний кілометр. Розраховує усе - ось такий пристрій.

"Тут показана скорость борта. Скіки зброшено вакцини. Всьо іде по файлам".

Передусім вакцинація розрахована на лисиць та єнотоподібних собак. Саме вони найчастіше виявляються розповсюджувачами сказу в регіоні. За цей рік зафіксовано уже півсотні випадків захворювання тварин.

"При контакте домашних, бродячих животных, кошек, с дикой фауной, с лисой, идет перезаражание. И естественно, таким образом они заносятся в населенные пункты, где в результате покусов страдают люди и домашние животные", - говорить Віктор Шершнєв, начальник головного управління Держпродспоживслужби в Запорізькій області.

Водночас, запевняють фахівці, вакцина безпечна для домашніх тварин і людей.

"Якщо собака домашня з'їсть - це буде тільки позитив. Це буде та сама вакцинація, профілактика", - говорить Ярослав Шарій, директор підприємства "Укрветпромпостач".

Повітряною вакцинацією впродовж тижня мають охопити дванадцять районів області. Для цього в небо піднімуться три літаки. Решту території, де існує заборона на польоти, оброблять звичним способом. Розкидають вручну. Загалом в області буде використано майже 900 тисяч доз вакцини проти сказу.