Цена на нефть стремительно падает [ Редактировать ]
Мировые цены на нефть эталонных марок медленно снижаются после роста накануне. Об этом свидетельствуют данные торгов утром во вторник, 13 ноября.
Так, цена январьских фьючерсов на североморскую нефть марки Brentна лондонской бирже ICE Futures в 9:15 по Киеву снизилась на $0,70 (1,00%) - до $69,42 за баррель.
В свою очередь стоимость нефти WTI с поставкой в декабре на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) упала на $0,77 (1,28%) - до $59,16 за баррель.
Ранее мы сообщали о том, что Венесуэла будет продавать нефть только за криптовалюту.
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