Управляемые российскими марионетками отдельные районы Донецкой и Луганской областей не могут вернуться в состав Украины - единение возможно только со свободным Донбассом. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин в Twitter.

"Оккупированный Донбасс как российская колония не может быть искусственно вживлен в цивилизованную и демократическую Украину", - написал он.

"Можем обсуждать переходные периоды, разные подходы и модальности, но не этот фундаментальный принцип", - заявил глава МИД.

"В Украине будет свободный украинский европейский Донбасс!", - подчеркнул Климкин.

Министр также отметил:

Из Кремля уже успели поздравить своих марионеток с фейковыми выборами. Ну, что сказать, сами придумали, сами провели, сами себя приветствуют!

"Изоляция России в мире все более очевидна. Весь мир смеется над Россией, вот только людям на оккупированных украинских территориях не до смеха ...", - добавил он.

Ранее мы писали о том, что Порошенко хочет изменить Конституцию из-за "выборов" на Донбассе.