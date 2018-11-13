Оккупированный Донбасс нельзя "вживить" в Украину - Климкин [ Редактировать ]
Управляемые российскими марионетками отдельные районы Донецкой и Луганской областей не могут вернуться в состав Украины - единение возможно только со свободным Донбассом. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин в Twitter.
"Оккупированный Донбасс как российская колония не может быть искусственно вживлен в цивилизованную и демократическую Украину", - написал он.
"Можем обсуждать переходные периоды, разные подходы и модальности, но не этот фундаментальный принцип", - заявил глава МИД.
"В Украине будет свободный украинский европейский Донбасс!", - подчеркнул Климкин.
Министр также отметил:
Из Кремля уже успели поздравить своих марионеток с фейковыми выборами. Ну, что сказать, сами придумали, сами провели, сами себя приветствуют!
"Изоляция России в мире все более очевидна. Весь мир смеется над Россией, вот только людям на оккупированных украинских территориях не до смеха ...", - добавил он.
Ранее мы писали о том, что Порошенко хочет изменить Конституцию из-за "выборов" на Донбассе.
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