К "Оппозиционной платформе - За жизнь" присоединятся много партий - политолог [ Редактировать ]
В ближайшее время политики и политические силы начнут присоединяться к лидерам ''Оппозиционной платформы - За жизнь''. Об этом написал на своей странице в Facebook директор Института глобальных стратегий Вадим Карасев.
"Силы, представляющие электорат востока и юга Украины, все-таки нашли общий язык, а это существенно может изменить не только оппозиционную, но и всю политическую конфигурацию в стране. Учитывая электоральный запрос на подобное объединение, можно прогнозировать определенную синергию рейтингов объединившихся партий на общей платформе "Оппозиционная платформа - За жизнь", - считает Карасев.
По мнению эксперта, не считаться с объединением двух самых рейтинговых кандидатов в президенты из "бело-голубого" лагеря не может никто - ни власть, ни прозападная оппозиция, ни тем более другие представители востока и юга.
''Стоит ожидать, что в ближайшие недели все "мелкие рыбешки потянутся к большому киту". То есть мелкие партии, организации, региональные политики начнут присоединяться к новой платформе, так как понимают, что это тот "локомотив", который значительно увеличивает их шансы попасть в будущий парламент. Вопрос выживания, все просто”, - заметил политолог.
По мнению Карасева, нужно учитывать, что новая оппозиционная платформа послала четкий сигнал другим партиям и организациям о готовности принять в свои ряды всех единомышленников. И это достаточно грамотная позиция, которая дает им неплохой шанс на большинство в будущем парламенте, считает политолог.
''Пока "платформисты" не разглашают, кто станет "единым", но логично предположить, что им станет тот, у кого выше рейтинг. К тому же, по данным социологов, единый кандидат от оппозиционных сил востока и юга набирает чуть более 14% и с сохранением шансов выхода во второй тур. И тут не имеет значения, станут ли на эту платформу Вилкул, Мураев или Тарута, потому что у них у них рейтинг значительно меньше, чем у Бойко или Рабиновича'', - резюмировал эксперт.
Ранее мы писали о том, что "Оппозиционная платформа - За життя" выдвинет единого кандидата на выборах.
по теме
"Опозиційна платформа - За життя" може змінити політичний ландшафт - політолог
А в Україні експерти жваво обговорюють наші політичні передвиборчі процеси. Мова щодо рішення опозиціонерів об'єднатися. Нагадаю, минулого тижня нардепи Юрій Бойко і Вадим Рабінович оголосили про створення альянсу - "Опозиційної платформи - За життя"
Україна та США відновлюють стратегічне партнерство - Порошенко
Комісія стратегічного партнерства була заснована майже десять років тому і нині настав час поновити її роботу, як символ того що партнерство України і США справді має стратегічний характер
Легализация добычи янтаря принесет деньги на социальные выплаты - Бойко
Дополнительные средства для наполнения Госбюджета можно найти, прекратив незаконную добычу янтаря и контрабанду леса
Цены на газ: "Оппозиционный блок" готовит новый законопроект
Вопрос цены на газ и коммунальные тарифы должен быть приоритетным для Верховной Рады
Візит до Стамбулу: Петро Порошенко провів ряд важливих зустрічей у Туреччині
Президент України Петро Порошенко - у Стамбулі. Які заяви вже прозвучали і який результат зустрічей?