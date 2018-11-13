В ближайшее время политики и политические силы начнут присоединяться к лидерам ''Оппозиционной платформы - За жизнь''. Об этом написал на своей странице в Facebook директор Института глобальных стратегий Вадим Карасев.

"Силы, представляющие электорат востока и юга Украины, все-таки нашли общий язык, а это существенно может изменить не только оппозиционную, но и всю политическую конфигурацию в стране. Учитывая электоральный запрос на подобное объединение, можно прогнозировать определенную синергию рейтингов объединившихся партий на общей платформе "Оппозиционная платформа - За жизнь", - считает Карасев.

По мнению эксперта, не считаться с объединением двух самых рейтинговых кандидатов в президенты из "бело-голубого" лагеря не может никто - ни власть, ни прозападная оппозиция, ни тем более другие представители востока и юга.

''Стоит ожидать, что в ближайшие недели все "мелкие рыбешки потянутся к большому киту". То есть мелкие партии, организации, региональные политики начнут присоединяться к новой платформе, так как понимают, что это тот "локомотив", который значительно увеличивает их шансы попасть в будущий парламент. Вопрос выживания, все просто”, - заметил политолог.

По мнению Карасева, нужно учитывать, что новая оппозиционная платформа послала четкий сигнал другим партиям и организациям о готовности принять в свои ряды всех единомышленников. И это достаточно грамотная позиция, которая дает им неплохой шанс на большинство в будущем парламенте, считает политолог.

''Пока "платформисты" не разглашают, кто станет "единым", но логично предположить, что им станет тот, у кого выше рейтинг. К тому же, по данным социологов, единый кандидат от оппозиционных сил востока и юга набирает чуть более 14% и с сохранением шансов выхода во второй тур. И тут не имеет значения, станут ли на эту платформу Вилкул, Мураев или Тарута, потому что у них у них рейтинг значительно меньше, чем у Бойко или Рабиновича'', - резюмировал эксперт.

Ранее мы писали о том, что "Оппозиционная платформа - За життя" выдвинет единого кандидата на выборах.