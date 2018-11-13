НАБУ притягнуть до кримінальної відповідальності за підробку документів [ Редактировать ]
Національна поліція України офіційно підтвердила, що екс-нардеп Дмитро Крючков не перебуває у міжнародному розшуку. Одночасно з тим, зазначається, що недостовірні дані про міжнародний розшук Крючкова були внесені органами НАБУ, повідомляє 1news.
Раніше стало відомо, що в 2017 і повторно в 2018 роках Інтерпол відмовив Україні в розшуку і затриманні Крючкова в зв’язку з політичним характером його переслідування.
Також дані Крючкова відсутні в так званих "червоних" файлах бази даних Інтерполу, про що центральне бюро Інтерполу в Ліоні (Франція) повідомило всі національні підрозділи.
За даними НАБУ з 2016 року Крючков проживає в ЄС і РФ.
В даний час адвокатами Крючкова на адресу керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назара Холодницького подані заяви про притягнення слідчих НАБУ до кримінальної відповідальності за ст. 366 і ст. 358 Кримінального кодексу – службова фальсифікація і підробка документів.
Захисниками Крючкова є Тетяна Ковальова, яка більше 15 років очолює дисциплінарну комісію адвокатів, і Олександр Лисак, який захищав екс-главу ДФС Романа Насірова, мера Одеси Геннадія Труханова, міністра інфраструктури Володимира Омеляна і сина міністра внутрішніх справ Арсена Авакова.
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