Вредных продуктов действительно много, поэтому полностью отказаться от них в современном мире довольно сложно. Но все же некоторые продукты диетологи считают особенно опасными. Какие именно - пишет segodnya.ua.

Покупные сладости

Британский диетолог Ванесса Кармби говорит: "Сахар не имеет никакой питательной ценности, поэтому я не вижу смысла есть что-то, что не приносит пользу моему здоровью. Если вы не можете представить свою жизнь без тортов, печенья и конфет, просто сократите их количество в рационе".

Диетическое питание любого типа

"Все диетические продукты по определению обрабатываются - в них уменьшается количество жира и добавляются химические подсластители для улучшения вкуса, что негативно влияет на кишечник и повышает тягу к сладкому", - считает нутриционист Аманда Хамильтон.

Переработанное мясо

"Держитесь подальше от обработанного мяса (салями, хот-догов и сосисок). Они содержат консерванты, искусственные красители, небольшое количество некачественного мяса и транс-жиры. Подобные ингредиенты очень вредны для нашего здоровья, так как могут повысить уровень холестерина в крови", - заявил клинический диетолог Манал Чаучейн.

Газированные напитки

Катарина Кайзер, специалист по питанию фитнес-компании Freeletics: "Я никогда не употребляю сладкие газированные напитки и энергетики. Они содержат огромное количество сахара и гремучую смесь из нескольких искусственных ингредиентов и кофеина".

Кетчуп

Риэннон Ламберт, диетолог и основатель ведущей клиники Rhitrition на Харли-стрит: "Магазинный кетчуп включает много консервантов и сахара. Лучше запеките горсть помидоров в духовке и используйте их в качестве гарнира".

Продукты с трансжирами

Доктор Мэрилин Гленвилл, диетолог, специализирующийся на женском здоровье: "Потребление продуктов с гидрогенизированными жирами неестественно для организма. Это все равно, что есть пластик - ваше тело просто не знает, что с ними делать, и поэтому они могут вызвать всевозможные нездоровые процессы.'

Маргарин

Кассандра Барнс, диетолог: "Я всегда стараюсь избегать маргарина и спредов. Они только вредят нашему здоровью. Вместо них я использую кокосовое и оливковое масла, которые стараюсь не нагревать при высоких температурах".

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