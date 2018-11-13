Топ-7 самых вредных продуктов [ Редактировать ]
Вредных продуктов действительно много, поэтому полностью отказаться от них в современном мире довольно сложно. Но все же некоторые продукты диетологи считают особенно опасными. Какие именно - пишет segodnya.ua.
Покупные сладости
Британский диетолог Ванесса Кармби говорит: "Сахар не имеет никакой питательной ценности, поэтому я не вижу смысла есть что-то, что не приносит пользу моему здоровью. Если вы не можете представить свою жизнь без тортов, печенья и конфет, просто сократите их количество в рационе".
Диетическое питание любого типа
"Все диетические продукты по определению обрабатываются - в них уменьшается количество жира и добавляются химические подсластители для улучшения вкуса, что негативно влияет на кишечник и повышает тягу к сладкому", - считает нутриционист Аманда Хамильтон.
Переработанное мясо
"Держитесь подальше от обработанного мяса (салями, хот-догов и сосисок). Они содержат консерванты, искусственные красители, небольшое количество некачественного мяса и транс-жиры. Подобные ингредиенты очень вредны для нашего здоровья, так как могут повысить уровень холестерина в крови", - заявил клинический диетолог Манал Чаучейн.
Газированные напитки
Катарина Кайзер, специалист по питанию фитнес-компании Freeletics: "Я никогда не употребляю сладкие газированные напитки и энергетики. Они содержат огромное количество сахара и гремучую смесь из нескольких искусственных ингредиентов и кофеина".
Кетчуп
Риэннон Ламберт, диетолог и основатель ведущей клиники Rhitrition на Харли-стрит: "Магазинный кетчуп включает много консервантов и сахара. Лучше запеките горсть помидоров в духовке и используйте их в качестве гарнира".
Продукты с трансжирами
Доктор Мэрилин Гленвилл, диетолог, специализирующийся на женском здоровье: "Потребление продуктов с гидрогенизированными жирами неестественно для организма. Это все равно, что есть пластик - ваше тело просто не знает, что с ними делать, и поэтому они могут вызвать всевозможные нездоровые процессы.'
Маргарин
Кассандра Барнс, диетолог: "Я всегда стараюсь избегать маргарина и спредов. Они только вредят нашему здоровью. Вместо них я использую кокосовое и оливковое масла, которые стараюсь не нагревать при высоких температурах".
Читайте также, почему нужно отказаться от позднего ужина.
по теме
Почему нужно отказаться от позднего ужина
В исследовании приняли участие 13 тысяч человек в возрасте от 18 до 76 лет
Какие продукты стоит исключить из рациона детей
Главный внештатный детский гастроэнтеролог МОЗ Украины рассказал, что следует исключить из рациона детей
Осень-2018: назван самый полезный продукт
В осенний период, когда ослабевает иммунитет, врачи рекомендуют почаще включать в рацион виноград
Врачи обнаружили неожиданное свойства меда
Как показало новое исследование, натуральный сахар в меде может предотвращать некоторые болезни
Самые полезные для здоровья продукты: ученые удивили списком
Британские диетологи составили список продуктов, употребление которых не только сделает человека счастливее, но и позволит избавиться от многих, в том числе и хронических, заболеваний