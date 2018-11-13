Экс-глава фискальной службы Мирослав Продан с момента освобождения от ДФС ни разу не давал интервью. По его заявлению, он принципиально не считал нужным комментировать или опровергать "грязные обвинения", которые время от времени бросают в СМИ без ссылок на источник информации. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

В начале ноября запланировал поездку за границу для медицинского обследования, чтобы убедиться в правильности поставленного диагноза, поскольку, по мнению наших врачей, моя проблема решается хирургическим путем. Долгое время откладывал этот вопрос, после освобождения из ДФС наконец появилось свободное время.

"7 ноября, уже находясь в клинике, неожиданно узнал от адвокатов, САП прислала повестку с требованием явиться к следователю. В САП настаивают, что прислали повестку 2 ноября, но дата ее регистрации - 6 ноября. Более того, повестка была направлена ​туда, где никогда не проживала моя семья", - сказано в сообщении.

Очень надеюсь, что это стечение обстоятельств или неосторожность исполнителя. После возвращения я смогу в полной мере предоставить необходимые документы и объяснения. Подчеркиваю, что моя позиция ответственная и честная, а попытки доказать обратное - напрасны.

Ранее мы писали о том, что Продан уволен с поста руководителя ГФС.