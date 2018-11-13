13 ноября в Днепре на перекрестке улиц Макарова и Титова сбили пешехода. От полученных травм мужчина скончался на месте.

Об этом Информатор сообщает с места событий.

Как рассказали патрульные со слов водителя, ЗАЗ двигался в правом ряду по улице Макарова. Мужчина переходил дорогу в неположенном месте со стороны левого ряда. В это время левый ряд автомобилей, который поворачивал на Титова, стоял на красном сигнале светофора. По словам водителя, в тот момент ему горел зеленый свет. Водитель говорит, что когда пешеход появился на дороге, он уже не успел среагировать.

От удара пешехода откинуло на тротуар. Предположительно, погибшему было около 60 лет. На место приезжала "скорая", но она лишь констатировала смерть пострадавшего.

Из-за ДТП образовалась пробка по улице Макарова. По улице Титова движение не затруднено.

Ранее сообщалось о еще одном ДТП на проспекте Победы.