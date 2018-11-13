В Польше водитель автомбиля Hyundai Tucson сбил на пешеходном переходе в селе Сарнув Силезского воеводства трех гражданок Украины. Двое из них погибли на месте, а третью госпитализировали. Об этом сообщает "Польское радио".

О том, что в инциденте пострадали украинки стало известно во вторник, 13 ноября, хотя произошел он в минувшую субботу.

По информации полиции, от удара автомобиля одна из женщин упала в канаву, вторая оказалась на противоположной стороне проезжей части, а третья попала под колеса автомобиля марки Volkswagen, который ехал позади Hyundai Tucson. Именно эта, 46-летняя женщина выжила. На месте погибли 44-летняя и 39-летняя украинки.

Водитель Hyundai Tucson был трезв. У него также взяли кровь, чтобы проверить, не был ли он под воздействием наркотиков. Мужчине грозит до восьми лет лишения свободы.

Ранее на автостраде А4 вблизи польского города Бохня произошло столкновение четырех легковых автомобилей и двухэтажного автобуса. "Польское радио" сообщило тогда, что автобус прибыл из Украины.