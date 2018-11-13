Каждый сталкивался с ситуацией, когда ни с того, ни с сего начинает звенеть в ухе. Народные приметы толкуют этот знак по-разному. Об этом пишет Sueveriya.

К чему звенит в левом ухе:

Неприятности. Поскольку звон с левой стороны означал активизацию нечисти, следом за ним советовали ждать дурных новостей и событий.

Сплетни. Не один бесенок ябедничает на хозяина звенящего уха. Поверья считают, что в этот момент о человеке говорят гадости недоброжелатели. Или просто сплетничают, или злонамеренно пытаются испортить репутацию.

Смена погоды. Даже зловредному духу нужно время от времени отдыхать, и тогда дурные новости уступают место погодным приметам. Звон в левом ухе знатоки традиционно объясняют наступающим холодным фронтом и дождями.

Какие вести несет звон с правой стороны:

Добрые перемены. Ухо, за которое отвечает ангел, настроено на прием хороших новостей. И это как раз тот случай, когда примете стоит поверить сразу и без лишних вопросов!

Похвалы. Если в момент звона в правом ухе кто-то взялся вас обсуждать, то непременно в положительном ключе. Согласитесь, приятно знать, что люди говорят о вас хорошее даже за спиной?

Другой вариант той же приметы, явившийся к нам из Англии, считает, что посторонние люди к звону не имеют ни малейшего отношения. Если звук слышится в левом ухе, о человеке говорит его мать, если в правом - о ребенке думает отец.

Жара или похолодание. Правое ухо не уступает левому в метеочувствительности. Если уж начало звенеть зимой, ждите оттепели; подает "сигнал" в разгар лета - готовьте панамку и мини-шорты для настоящей жары. Однако тем, чье рождение приходится на холодное время года, звон предсказывает понижения температуры.

Успех. Если в ухе зазвенело, пока вы обдумывали какое-то дело, не откладывайте его исполнение в долгий ящик. В ближайшее время вам будет сопутствовать удача, а все задуманное удастся воплотить в жизнь. По крайней мере, вы не будете корить себя за то, что так и не попытались!

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