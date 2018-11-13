Без опалення та гарячої води майже місяць були мешканці й одного з центральних районів столиці. Комунальники не подавали тепло до їхнього будинку. Скарги в ЖЕК і "Київтеплоенерго" тривалий час не змінювали ситуацію. Чому - з'ясовували наші кореспонденти.

"Дивіться, холодна як лід, і не була ще в цьому сезоні теплою".

Уже вісім місяців без гарячої води, а зараз ще й - без тепла. Жителям одного із будинків у центрі Києва досі не увімкнули опалення.

"Нам доводиться використовувати кондиціонер весь час, електричні прилади, якось обігріватися, тому що дуже холодно", - говорить Олена Лебедєва, мешканка будинку.

І у ЖЕК, і у "Київтеплоенерго" протягом останніх тижнів мешканці не раз і писали, і телефонували. Втім - усе марно.

"Коли ми побачили, що у сусідніх будинках є опалення, я вже зателефонувала до ЖЕКа, на гарячу лінію на 9070 і вони сказали, що якби ми зателефонували раніше, то вони змогли би продути повітряні пробки, щоби опалення було. Тобто вони зробили винними якби нас", - говорить Олена Лебедєва, мешканка будинку.

Коли ж з'явиться опалення, пані Олені так ніхто і не відповів. Жінка розповідає: намагалася бодай комісію викликати, щоб зафіксувати холодні батареї.

"Я просила, щоби була створена комісія, щоби вони прийшли і зафіксували факт відсутності опалення і знову ніхто не відзвонювався, ніхто не приходив", - говорить Олена Лебедєва, мешканка будинку.

Аби в оселях потеплішало, довелося втрутитися журналістам. Ми зателефонували у "Київтеплоенерго". Там відповіли - про проблему знають. І навіть уже вирішили.

"З нашого боку теплоносій був подано і всі параметри були в нормі. Після звернення в ЖЕК виявилось, що в будинку була завоздушена система водопостачання. ЖЕК виправив ситуацію і ми 12 листопада випустили повітря і в будинку вже повинно бути тепло", - говорить Олена Бужинська, прес-секретар КП "Київтеплоенерго".

Мешканці підтверджують: у квартирах таки стало тепліше. Втім, тепер - побоюються платіжок.

"Ми боїмося, що по ітогу нам будуть виставляти квитанцію за тепло, яке ми не споживали".

І такі побоювання недаремні. Адже факт відсутності обігріву у будинку майже три тижні так ніхто і не зафіксував.