На Львівщині через спалах кору школи закрили на карантин [ Редактировать ]
На Львівщині через спалах кору призупинили навчання у чотирьох школах. За тиждень в області зареєстрували 489 хворих, 373 з них - діти до 17 років. Про це повідомила головна епідеміолог Львівської області Наталія Тимко.
Вона зазначила, що другий рік поспіль кількість хворих зростає. Якщо упродовж року фіксували 150-160 випадків недуги, то за останні три тижні - близько трьохсот.
Нагадаю, цьогоріч від ускладнень після кору померли 15-ть людей.
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