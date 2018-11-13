У Запоріжжі через захворювання на ГРВІ закрили одну із міських шкіл. На карантин пішов 99-й ліцей, де занедужало майже півтисячі учнів. Щонайменше - до кінця тижня.

Як запевнили в обласному лабораторному центрі Міністерства охорони здоров'я, про епідемію ГРВІ або грипу поки що не йдеться. Це лише сезонний спалах інфекції.

"В цілому епідеміологічна ситуація в районі, в інших навчальних закладах доволі спокійна. Ну як спокійна. На сьогодні в загальноосвітніх навчальних закладах відсутнє 6 відсотків дітей. В принципі, це назвемо так, якщо можна так назвати - сезонна норма для листопада-грудня. Коли починаються нові хвилі гострих распіраторних захворювань", - говорить Олександр Годжек, начальник територіального відділу освіти Хортицького району м. Запоріжжя.