У Черкасах мерія запропонувала перевізникам надавати послуги за новим договором [ Редактировать ]
У Черкасах перевізники й далі воюють із мерією. Вимагають підвищити вартість проїзду з 4 до 5 гривень. Уже два дні автобуси не виходять на маршрути. Учора всіх містян намагалися розвезти тролейбусами, які курсували щоп'ятнадцять хвилин. Проте два мікрорайони опинилися в ізоляції через відсутність тролейбусного сполучення.
У мерії не проти подорощення. Однак, пропонують надавати послуги за новим договором. Для цього підприємцям іще необхідно пройти конкурсну процедуру. Поки що із 40 маршрутів лише 4 мають чинні договори з містом на перевезення.
"Процедура проведення конкурсу - це щонайменше півтора місяці, від моменту прийняття рішення до проголошення в газеті і до заключення договору", - заявив Віталій Москаленко, начальник управління транспорту Черкаської міської ради.
"На сьогодні немає і ніяких гарантій, що такі підстави з'являться, ніякої тенденції до цього не існує. Про щось домовлятися, щось робити. Навіть домовлятися можна тільки в межах закону", - заявив Валерій Макеєв, адвокат перевізників.
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