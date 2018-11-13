У Черкасах перевізники й далі воюють із мерією. Вимагають підвищити вартість проїзду з 4 до 5 гривень. Уже два дні автобуси не виходять на маршрути. Учора всіх містян намагалися розвезти тролейбусами, які курсували щоп'ятнадцять хвилин. Проте два мікрорайони опинилися в ізоляції через відсутність тролейбусного сполучення.

У мерії не проти подорощення. Однак, пропонують надавати послуги за новим договором. Для цього підприємцям іще необхідно пройти конкурсну процедуру. Поки що із 40 маршрутів лише 4 мають чинні договори з містом на перевезення.

"Процедура проведення конкурсу - це щонайменше півтора місяці, від моменту прийняття рішення до проголошення в газеті і до заключення договору", - заявив Віталій Москаленко, начальник управління транспорту Черкаської міської ради.

"На сьогодні немає і ніяких гарантій, що такі підстави з'являться, ніякої тенденції до цього не існує. Про щось домовлятися, щось робити. Навіть домовлятися можна тільки в межах закону", - заявив Валерій Макеєв, адвокат перевізників.