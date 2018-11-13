Майже 7 кілограмів бурштину знайшли в автівці, яка прямувала до Польщі. Співробітники Львівського прикордонного загону на КПП "Угринів" запідозрили водія "Форда" з литовськими номерами у перевезенні контрабанди.

Вони ретельно оглянули автомобіль та виявили необроблений бурштин у газовому балоні. Каміння й автівку конфіскували.

А щодо водія - 46-річного жителя Волині розпочали перевірку.