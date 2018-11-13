Північна Корея має секретні ракетні бази [ Редактировать ]
Північна Корея має щонайменше 13 секретних ракетних баз. Про це повідомляє The New York Times із посиланням на експертів Центру стратегічних і міжнародних досліджень у Вашингтоні.
Загалом таких баз на території країни може бути близько 20. А ракети, які на них зберігають, цілком імовірно - у робочому стані.
Нагадаю, у червні, за підсумками зустрічі у Сингапурі лідер КНДР Кім Чен Ин і президент США підписали угоду. У ній Пхеньян зобов'язався позбутися ядерної зброї на корейському півострові.
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