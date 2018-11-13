Ракети, які на них зберігають, цілком імовірно - у робочому стані

Північна Корея має щонайменше 13 секретних ракетних баз. Про це повідомляє The New York Times із посиланням на експертів Центру стратегічних і міжнародних досліджень у Вашингтоні.

Загалом таких баз на території країни може бути близько 20. А ракети, які на них зберігають, цілком імовірно - у робочому стані.

Нагадаю, у червні, за підсумками зустрічі у Сингапурі лідер КНДР Кім Чен Ин і президент США підписали угоду. У ній Пхеньян зобов'язався позбутися ядерної зброї на корейському півострові.