Новогодний подарок - это особый знак внимания близким людям. И важно выбрать подходящий презент, который не только порадует адресата, но и станет его личным талисманом.

Согласно восточному гороскопу, талисманом 2019 года станет Желтая Земляная Свинья. При выборе подарка специалисты рекомендуют учитывать характер и особенности нового символа: презент, подобранный таким образом, обязательно принесет удачу.

Так как грядущий год пройдет под покровительством Кабана, фигурки в виде забавных хрюшек являются самым удачным подарком на Новый год 2019, пишет dailyhoro. Расположив их в своем доме, обладатель будет находиться под защитой покровителя на протяжении двенадцати месяцев, а значит, проблемы и трудности будут обходить его стороной.

Свинки-копилки привлекут удачу и богатство. Но прежде чем преподнести такой подарок, необходимо положить в копилку монеты. В противном случае ваш презент станет источником негатива, который будет притягивать финансовые трудности.

Кошелек - не только полезная, но и энергетически сильная вещь. Правильно подобранный кошелек будет привлекать счастье, удачу и богатство. Немаловажен цвет аксессуара: так как 2019 год пройдет под покровительством желтого Кабана, желательно, чтобы и портмоне было желтым.

Если же адресат не любит желтый цвет, то отдайте предпочтение любым другим ярким оттенкам. Отличным выбором будет кошелек зеленого, золотого, серебряного, бежевого или коричневого цвета.

Подаренное украшение поможет привлечь удачу в жизнь обладателя. Важно, чтобы аксессуар был из драгоценного металла. Категорически не рекомендуется дарить бижутерию. Такой подарок имеет очень слабую энергетику, поэтому не принесет обладателю удачу.

Вместо новогодней открытки можно преподнести оригинальную карту желаний. Чтобы сделать ее, необходимо взять ватман и обклеить его вырезками их газет и журналов, на которых будет изображено то, что вы хотите пожелать адресату. Вручая подарок, предупредите, что карту нужно разместить на видном месте. Такой подарок поспособствует исполнению всех желаний близкого вам человека.

Сладости, подаренные на Новый год 2019, принесут удачу. Дело в том, что Свинья любит поесть и испытает особую любовь к десертам. Вручив такой подарок, вы не только порадуете адресата, но и задобрите покровителя, а значит, грядущий год будет удачным и для вас.

В 2019 году Земля останется покровительствующей стихией, и это можно учитывать при выборе подарка. Например, вы можете вручить своим близким мыло ручной работы в виде букета цветов или же сделать набор елочных игрушек из шишек или фруктов.

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