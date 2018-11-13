Лісові пожежі, які вирують у Каліфорнії, стали найстрашнішими за кількістю жертв в історії США. У списку загиблих уже 44 прізвища. Більше двохсот людей уважають зниклими безвісти. За останню добу територія, охоплена вогнем, збільшилася вдвічі - майже до вісімдесяти тисяч гектарів. Подробиці - далі у сюжеті.

Отакий вигляд зараз має містечко Малібу. Так, саме те, у якому розташовані маєтки голівудських зірок, політиків і багатіїв. Замість розкішних садиб, автівок і білопіщаних пляжів - суцільне попелище. Цими вихідними звідси виїхали усі - 13 тисяч люду. Вогонь підібрався занадто близько до осель. Така ж доля спіткала містечко Парадайз. За злою іронією, у перекладі з англійської його назва означає "рай". Звідси евакуювали 27 тисяч жителів. Щоправда, на відміну від Малібу - тут урятувалися не всі. Десятки людей згоріли живцем у власних автівках, коли намагалися втекти від смертосної стихії.

"Це безпрецедентне за масштабами стихійне лихо у штаті. І якщо ви там були, то розумієте, з яким пеклом ми маємо справу. Я хочу якомога швидше знайти останки усіх загиблих. Я роблю для цього усе можливе. Бо розумію, що відчувають люди, коли не знають, яка доля спіткала їхніх родичів - живі вони чи ні. Ми докладаємо максимум зусиль та залучаємо для пошуків додаткові ресурси", - заявив Корі Хоні, шериф округу Б'ютт.

Президент Дональд Трамп оголосив Каліфорнію зоною стихійного лиха - це спростить і пришвидшить надання необхідної допомоги з федеральної скарбниці. І хоча говорити про збитки ще надто рано, очевидно, що цифри будуть астрономічними - десятки, якщо не сотні мільярдів. Евакуація з небезпечних районів не припиняється ані вдень, ані вночі. Свої будинки вже покинули більше трьохсот тисяч жителів.

"На прес-конференціях на нас тиснуть, постійно намагаються довідатися точну цифру знищених будинків та об'єктів інфраструктури. Рахунок іде на сотні. За наявними даними, згоріли щонайменше 370 споруд. Утім, перевірки та підрахунки тривають. Тому найближчим часом ми можемо отримати зовсім іншу більшу цифру. Збитки, завдані вогнем - також іще належить з'ясувати", - пояснив Дерріл Осбі, керівник пожежного департаменту округу Лос-Анджелес.

Разом із простими американцями полишати своє майно доводиться і зіркам. Без розкішних маєтків у Каліфорнії залишилися поп-зірка Майлі Сайрус, актор Джерард Батлер, співак і гітарист Ніл Янг. Серед евакуйованих також - співачки Леді Гага і Шер, оскароносний режисер Гільєрмо дель Торо. А зіркова пара Кім Кардашьян і Каньє Вест, щоб захистити від вогню свою віллу, вартістю 60 мільйонів доларів, найняли бригаду приватних пожежників. Чи допоможе це - поки що невідомо.