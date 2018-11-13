В Индонезии, в Джакарте, на колесе обозрения произошла авария. В сети показали видео с места происшествия, кадры сделали случайными очевидцами. Об этом сообщает "Телеграф".

Из-за технической поломки кабинки аттракциона, в одной из которых находилась женщина с ребенком, перевернулись во время вращения вверх ногами.

На помощь людям сразу же поспешили сотрудники парка, которые в итоге успешно спустили пассажиров перевернутой кабины вниз. В результате инцидента никто не пострадал.

Ранее мы писали о том, что подросток вылетел из кресла на 40-метровом аттракционе и выжил.