Светлана Лобода предстала на фото абсолютно голой [ Редактировать ]
Фото: Instagram
Украинская певица Светлана Лобода поделилась ню-снимком, сделанным в Германии, в Дюссельдорфе. Соответствующее фото она опубликовала на своей странице в Instagram.
На фото певица запечатлена без белья и одежды.
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