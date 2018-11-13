Украинская певица Светлана Лобода поделилась ню-снимком, сделанным в Германии, в Дюссельдорфе. Соответствующее фото она опубликовала на своей странице в Instagram.

На фото певица запечатлена без белья и одежды.

Ранее Светлана Лобода "засветила" грудь.