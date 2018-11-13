Выборы в Украине: как будут голосовать переселенцы [ Редактировать ]
Внутренне перемещенные лица, которые официально зарегистрированы как переселенцы и проживают на подконтрольной Украине территории, смогут проголосовать на предстоящих очередных выборах президента так, как и на прошлых выборах 2014 года. Об этом заявил заместитель председателя ЦИК Евгений Радченко на пресс-конференции во вторник, сообщает "Укринформ".
"По внутренне перемещенным лицам проблему надо делить на несколько составляющих. Первая составляющая - это внутренне перемещенные лица, проживающие и зарегистрированные как переселенцы на территории Украины. С ними особых проблем нет. Именно на президентских выборах они смогут проголосовать так, как они это могли сделать и на прошлых выборах", - пояснил он.
При этом Радченко отметил, что проблемным может стать участие в голосовании на выборах лиц, зарегистрированных как ВПЛ, но проживающие на неподконтрольной Украине территории. По его словам, "не факт, что они смогут добраться к избирательным участкам", где могли бы проголосовать.
Заместитель председателя ЦИК добавил, что в парламенте находится законопроект №6240, который регулирует участие в выборах переселенцев. Радченко заверил, что в случае принятия документа комиссия готова к применению этого закона.
Как известно, граждане Украины могут временно изменить место голосования, обратившись после объявления избирательного процесса, но не позднее чем за пять дней до дня голосования, с заявлением в местное отделение Государственного реестра избирателей. К заявлению должны быть приложены документы, подтверждающие необходимость временного изменения места голосования.
В то же время 5 сентября ЦИК внесла изменения в этот порядок, согласно которым избиратели, избирательный адрес которых находится на неподконтрольных территориях в Донецкой и Луганской областях, могут не прилагать к заявлению документы, подтверждающие необходимость временного изменения места голосования.
Ранее мы писали о том, что ЦИК объявила наблюдателей на местных выборах в Украине.
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