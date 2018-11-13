Этот психологический тест расскажет секреты вашего подсознания. Ответьте честно, что вы увидели первым на изображении? Ниже прочтите свой результат.

Что вы увидели здесь в первую очередь?

Чарли Чаплин

Вы способны выкрутиться из любой сложной и пограничной ситуации. В этом вам помогают инстинкты, однако ваши знакомые думают, что вы удачно перевоплощаетесь в любые роли.

Вилка

Вы - ценитель утонченной еды, поэтому вас можно назвать гурманом. В еде для вас важен тонкий вкус.

Ботинок

Вы из тех, кто не безразличен к внешнему виду других - вы знаете толк и сможете оценить хороший стиль.

Спагетти

У вас душа настоящего темпераментного итальянца, который очень легко смотрит на мир.

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