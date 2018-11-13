13 ноября в центре Киева девушка в розовом пальто разгромила дорогой спортивный автомобиль, сообщает "Информатор". Женщина написала на белом Porsche Boxster слово "сволочь". После этого она достала топор и несколько раз ударила им по капоту и лобовому стеклу машины.

По словам свидетелей происшествия, к припаркованному кабриолету Porsche Boxster белого цвета подъехал автомобиль Chevrolet. Из машины вышла девушка в розовом пальто и серебристых сапогах с баллончиком краски в руках. Она подошла к Porsche и написала баллончиком на боку автомобиля слово "сволочь". Затем она достала топор и несколько раз ударила им по капоту и лобовому стеклу машины.

Буквально через 15 минут после случившегося к Porsche подошел мужчина в капюшоне, сел за руль и уехал в неизвестном направлении. Очевидцы добавили, что в салоне Boxter были несколько камер, потому происходящее могло быть срежиссированной постановкой.

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