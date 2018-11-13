Высокий уровень коррупции замедляет рост украинской экономики, считают в МВФ.

"По нашей оценке, коррупция тормозит рост ВВП почти на 2% в год", - заявил представитель МВФ в Украине Йоста Люнгман в ходе презентации экономического обзора перспектив европейской экономики и взгляда на макроэкономические тенденции экономики Украины, передает "РБК-Украина" 13 ноября.

По словам Люнгмана, в случае преодоления коррупции украинская экономика сможет расти на 5% в год.

До этого в МВФ обнародовали условия предоставления очередного транша Украине.