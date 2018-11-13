НАПК признало конфликт интересов у Павелко [ Редактировать ]
НАПК официально заявило о незаконности совмещения Андреем Павелко должностей нардепа и Главы Бюджетного комитета ВР с руководящим постом в прибыльной организации UEFA Events SA.
Об этом во время пресс-конференции в ИА "Интерфакс-Украина" сообщил общественный активист Олег Скупинский – несмотря на попытки срыва пресс-конференции и нападение т.н. "титушек Павелко".
"НАПК предоставила однозначный ответ о невозможности совмещения мандата народного депутата Украины с должностями в исполнительных и контролирующих органах FIFA и UEFA. А следовательно, незаконности такого совмещения", - подчеркнул Скупинский.
При этом он акцентировал: заявление НАПК было сделано в официальном ответе на запрос общественников касаемо законности выдвижения исполкомом ФФУ в марте 2018 года кандидатуры Павелко на должность члена исполкома UEFA.
Кроме того, в подтверждение своих слов он продемонстрировал извлечение из ответа НАПК, в котором засвидетельствовано, что "народным депутатам запрещается заниматься ... предпринимательской деятельностью, а также входить в состав правления, других исполнительных, контролирующих органов предприятия или организации, имеющей целью получение прибыли, в связи с чем, народные депутаты не имеют права входить в исполнительные и контролирующие органы UEFA и FIFA".
Напомним, Павелко присвоил 26 млн долларов государственного банка.
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