НАПК официально заявило о незаконности совмещения Андреем Павелко должностей нардепа и Главы Бюджетного комитета ВР с руководящим постом в прибыльной организации UEFA Events SA.

Об этом во время пресс-конференции в ИА "Интерфакс-Украина" сообщил общественный активист Олег Скупинский – несмотря на попытки срыва пресс-конференции и нападение т.н. "титушек Павелко".

"НАПК предоставила однозначный ответ о невозможности совмещения мандата народного депутата Украины с должностями в исполнительных и контролирующих органах FIFA и UEFA. А следовательно, незаконности такого совмещения", - подчеркнул Скупинский.

При этом он акцентировал: заявление НАПК было сделано в официальном ответе на запрос общественников касаемо законности выдвижения исполкомом ФФУ в марте 2018 года кандидатуры Павелко на должность члена исполкома UEFA.

Кроме того, в подтверждение своих слов он продемонстрировал извлечение из ответа НАПК, в котором засвидетельствовано, что "народным депутатам запрещается заниматься ... предпринимательской деятельностью, а также входить в состав правления, других исполнительных, контролирующих органов предприятия или организации, имеющей целью получение прибыли, в связи с чем, народные депутаты не имеют права входить в исполнительные и контролирующие органы UEFA и FIFA".

Напомним, Павелко присвоил 26 млн долларов государственного банка.