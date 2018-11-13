Местные жители Филиппинских островов объявили девушку беременной от рыбы. Как сообщает информационный портал GMA News, на самом деле девушка страдает от кисты яичника.

Инцидент произошел в муниципалитете Бакакай в провинции Албай. За семь месяцев у 17-летней Кимберли вырос живот, и она поправилась на 10 килограммов. Девушка уверяет, что она не беременна, а на обвинения родителей отвечает, что у нее "даже никогда не было поклонников".

Местные жители заподозрили, что Кимберли нарушила традиционный запрет: девушкам нельзя купаться в океане или реке во время менструации и в течение пяти дней после нее. Согласно поверьям, это может вызвать болезни, а также привлечь к купальщице хищных рыб, осьминогов или угрей.

Родители отвели Кимберли на УЗИ, и исследование показало, что девушка страдает от кисты яичника. Однако жители деревни разглядели на снимке лицо рыбы, что только уверило их в своей версии. Чтобы остановить слухи, докторам пришлось публично объяснять, что живая рыба не может жить в животе у человека, тем более в матке.

Семья Кимберли собирает деньги на операцию по удалению кисты. Они надеются успеть удалить новообразование, пока оно не разорвалось.

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