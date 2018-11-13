В Киеве на перроне вокзала умер человек (фото) [ Редактировать ]
Днем 13 ноября в Киеве на Дарницком железнодорожном вокзале обнаружили труп мужчины.
Тело лежало на второй платформе, передает "Информатор".
Мужчине было около 70 лет. Признаков насильственной смерти не обнаружили. Личность умершего установили, при нем обнаружили документы, удостоверяющие личность.
На время работы экспертов, вход через подземный переход на вторую платформу закрыли.
Несколькими днями ранее в Киеве мужчина шел по улице и внезапно умер.
по теме
В Киеве эвакуируют тысячи людей с Центрального вокзала
В Киеве началась массовая эвакуация на Центральном железнодорожном вокзале
Поезд насмерть сбил киевлянина возле Ocean Plaza (видео)
Возле ТЦ Ocean Plaza в Голосеевском районе Киева поезд совершил смертельное ДТП
Поезд переехал школьницу под Львовом
Во Львовской области скоростной поезд совершил наезд на десятиклассницу
Машинист тепловоза переехал своего сына
В Киеве произошла настоящая трагедия: отец убил собственного сына
В Украине прекратили продажу билетов на поезда
"Укрзализныця" временно ограничила продажу билетов на поезда дальнего следования