Днем 13 ноября в Киеве на Дарницком железнодорожном вокзале обнаружили труп мужчины.

Тело лежало на второй платформе, передает "Информатор".

Мужчине было около 70 лет. Признаков насильственной смерти не обнаружили. Личность умершего установили, при нем обнаружили документы, удостоверяющие личность.

На время работы экспертов, вход через подземный переход на вторую платформу закрыли.

Несколькими днями ранее в Киеве мужчина шел по улице и внезапно умер.