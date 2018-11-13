Повышение тарифов на газ увеличит инфляцию в Украине - МВФ [ Редактировать ]
После повышения цен на газ для населения в Украине ожидается рост инфляции, сообщил постоянный представитель МВФ в Украине Йоста Люнгман во время презентации экономического обзора Europe's Economic Outlook 13 ноября.
"Что касается экономики, это будет временный рост инфляции. Я думаю, влияние на инфляцию составит около 0,5%", - сказал Люнгман, отвечая на вопрос о влиянии повышения цен на газ, беря во внимание то, что, по прогнозу правительства, цены на отопление вырастут на 10-15%, передает УНН.
По его оценкам, учитывая то, что в Украине действует программа предоставления субсидий на коммунальные услуги, которая смягчает влияние повышения тарифов на газ на стоимость отопления для населению, не будет значительного влияния на потребление.
"Общее макроэкономическое влияние должно быть очень ограниченным", - подчеркнул он.
Также на презентации Йоста Люнгман сообщил во сколько обходится Украина коррупция.
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