Пьяные подростки избили до смерти мужчину [ Редактировать ]
В Ирпене полиция задержала двух подростков по подозрению в избиении 49-летнего бездомного мужчины. Потерпевший скончался от полученных травм на месте, сообщили в пресс-службе полиции Киевской области.
Тело мужчины обнаружили случайные прохожие в лесополосе на берегу местного озера, неподалеку гаражного кооператива. По данным следствия, к убийству оказались причастны двое местных жителей 16 и 17 лет, которые перед этим распивали алкогольные напитки.
Между ними и мужчиной возник конфликт, во время которого подростки нанесли ему несколько ударов ногами по голове и туловищу, от которых потерпевший скончался. По данному факту начато уголовное производство по ч. 2 ст. 121 (умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от семи до десяти лет.
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