Испанская винодельня Cepas de la Culebra начала изготавливать вино на основе хмеля, передает "УНН". Алкогольная новинка стала результатом экспериментов испанцев в поисках напитка, который заменил бы летом обычное вино.

Авторы идеи назвали новинку "хмельным вином".

В напитке, в зависимости от сорта вина, преобладают ароматы трав, цитрусовых или тропических фруктов, ощущается горьковатый и освежающий вкус.

Интересно, приобретет ли алкогольная новинка армию почитателей? Возможно, уже в следующем году "хмельное вино" попадет в список самых популярных алкогольных напитков в Евросоюзе.