Испанцы создали необычный алкогольный напиток [ Редактировать ]
Испанская винодельня Cepas de la Culebra начала изготавливать вино на основе хмеля, передает "УНН". Алкогольная новинка стала результатом экспериментов испанцев в поисках напитка, который заменил бы летом обычное вино.
Авторы идеи назвали новинку "хмельным вином".
В напитке, в зависимости от сорта вина, преобладают ароматы трав, цитрусовых или тропических фруктов, ощущается горьковатый и освежающий вкус.
Интересно, приобретет ли алкогольная новинка армию почитателей? Возможно, уже в следующем году "хмельное вино" попадет в список самых популярных алкогольных напитков в Евросоюзе.
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