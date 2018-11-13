Евросоюз и G7 призвали к санкциям против портов России [ Редактировать ]
Украина, Литва и Польша призвали G7 и Евросоюз ввести санкции против российских морских портов в Азовском море из-за их незаконного взаимодействия с портами на территории временно оккупированного Крыма.
Об этом говорится в конечном документе ІХ сессии Ассамблеи членов парламентов Украины, Литвы и Польши, передает "Интерфакс".
В частности, Ассамблея осуждает эскалацию конфликта Россией и милитаризацию Азовского моря и "приветствует резолюцию Европейского парламента от 25 октября 2018 года по ситуации в Азовском море".
"Ассамблея призывает страны-члены Европейского Союза и страны-члены Большой Семерки ввести санкции против российских морских портов в Азовском море из-за их незаконного взаимодействия с морскими портами на территории временно оккупированного Крыма, были закрыты украинскими властями", - говорится в документе.
Ранее в США заявили, что агрессивные действия России в Азовском море подрывают международное право.
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