Трамп жестко раскритиковал Макрона [ Редактировать ]
Президент США Дональд Трамп снова раскритиковал предложение президента Франции Эмманюэля Макрона о создании европейской армии.
"Эмманюэль Макрон предположил создать европейскую армию, чтобы защитить себя от США, Китая и России... Очень оскорбительно, но возможно, Европе следует сначала заплатить свою справедливую долю в НАТО, которую США значительно субсидируют!", - написал Трамп в Twitter 13 ноября.
Также президент США раскритиковал Францию за высокие ввозные пошлины на вино:
"Что касается торговли, Франция делает прекрасное вино, но такое же прекрасное вино делают и США. Проблема в том, что Франция очень затрудняет продажу американского вина во Франции и вводит очень высокие пошлины. Меж тем США помогают французским винам и берут за ввоз очень низкие пошлины. Это нечестно. Это нужно менять", - написал Трамп.
Кроме того, глава американского государства упомянул о низких рейтингах Макрона:
"Проблема заключается в том, что Эммануэль страдает от очень низкого рейтинга одобрения во Франции - 26%, и уровня безработицы в почти 10%. Он просто пытался перейти к другой теме. Между прочим, нет страны более националистической, чем Франция, очень гордый народ, и совершенно обоснованно", - написал Трамп.
"Сделаем Францию снова великой", - заключил президент США.
Ранее Дональд Трамп, который назвал "очень оскорбительным" предложение Парижа создать общеевропейскую армию для защиты от США, России и Китая, на что Эмманюэль Макрон ответил: "Нечестно, когда безопасность Европы обеспечивается сегодня только Соединенными Штатами".
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