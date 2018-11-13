Медики заявили, что употребление минеральной воды может провоцировать проблемы с самочувствием и здоровьем, сообщает издание "Новости Ю".

Минеральная вода, которая доступна в продаже, делится на три вида в зависимости от содержания в ней солей. Вода с высокой концентрацией солей может оказаться опасной для самочувствия, если ее употреблять в большом количестве.

Столовая минеральная вода. В ней содержание солей - не более одного грамма на литр.

Лечебно-столовая минеральная вода. Концентрация солей - до 10 граммов на литр.

Лечебная минеральная вода. Содержание солей в этой воде - более 10 граммов на литр. Пить ее можно только после собеседования с врачом.

Специалисты пояснили, что столовую минеральную воду можно свободно пить и использовать для приготовления пищи. Что касается лечебно-столовой минеральной воды, ее можно только пить - строго в ограниченном количестве.

Медики пояснили, что бесконтрольное питье лечебной и лечебно-столовой минеральной воды может быть небезопасным. В частности, могут возникать такие неприятные симптомы, как хруст в суставах, бессонница, вялость и состояние разбитости. Также злоупотребление такой минеральной водой опасно тем, что его следствием нередко оказывается нарушение функций желудка, желчного пузыря, почек и мочевого пузыря.

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