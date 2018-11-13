Взрывы в Ичне: на руинах арсенала нашли беспилотник (фото) [ Редактировать ]
13 ноября на территории военного арсенала под Ичней Черниговской области, где в октябре произошли массовые взрывы на складах с боеприпасами, обнаружен беспилотный летательный аппарат (БПЛА).
"Сегодня, 13 ноября, на технической территории военных складов, что в городе Ичня, был обнаружен квадрокоптер "Фантом". Беспилотный летательный аппарат находился на земле возле одного из хранилищ. После предварительного осмотра внешних повреждений не обнаружено", - сообщил пресс-центр Генерального штаба ВСУ в Facebook.
БПЛА передан сотрудникам Службы безопасности Украины, проводятся следственные действия. В связи с инцидентом в пресс-центре напомнили об ответственности за запуск беспилотников над военными объектами.
"Подчеркиваем, что любые БПЛА над воинскими частями и расположениями воинских подразделений, а также над базами, складами и арсеналами или на подлете к ним будут обезврежены средствами РЭБ или сбиты без предупреждений, причастные к таким инцидентам лица - задерживаться и привлекаться к ответственности в соответствии с законодательством Украины", - подчеркивается в сообщении.
В Генштабе призвали граждан сообщать в правоохранительные органы о подозрительных лицах рядом с военными объектами или в местах расположения войск.
Найденный на руинах арсенала БПЛА. Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua
Такие меры предосторожности вызваны рядом взрывов на военных складах украинской армии, последний из которых вспыхнул ночью 9 октября в Черниговской области. По одной из звучавших версий, арсенал мог быть подожжен с помощью беспилотника.
После этого на БПЛА в районах арсеналов буквально началась охота: 4 ноября возле одного из арсеналов ВСУ перехватили беспилотник, а 7 ноября украинские военнослужащие задержали мужчину с беспилотниками возле армейского арсенала в Донецкой области.
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