13 ноября на территории военного арсенала под Ичней Черниговской области, где в октябре произошли массовые взрывы на складах с боеприпасами, обнаружен беспилотный летательный аппарат (БПЛА).

"Сегодня, 13 ноября, на технической территории военных складов, что в городе Ичня, был обнаружен квадрокоптер "Фантом". Беспилотный летательный аппарат находился на земле возле одного из хранилищ. После предварительного осмотра внешних повреждений не обнаружено", - сообщил пресс-центр Генерального штаба ВСУ в Facebook.

БПЛА передан сотрудникам Службы безопасности Украины, проводятся следственные действия. В связи с инцидентом в пресс-центре напомнили об ответственности за запуск беспилотников над военными объектами.

"Подчеркиваем, что любые БПЛА над воинскими частями и расположениями воинских подразделений, а также над базами, складами и арсеналами или на подлете к ним будут обезврежены средствами РЭБ или сбиты без предупреждений, причастные к таким инцидентам лица - задерживаться и привлекаться к ответственности в соответствии с законодательством Украины", - подчеркивается в сообщении.

В Генштабе призвали граждан сообщать в правоохранительные органы о подозрительных лицах рядом с военными объектами или в местах расположения войск.

Найденный на руинах арсенала БПЛА. Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Такие меры предосторожности вызваны рядом взрывов на военных складах украинской армии, последний из которых вспыхнул ночью 9 октября в Черниговской области. По одной из звучавших версий, арсенал мог быть подожжен с помощью беспилотника.

После этого на БПЛА в районах арсеналов буквально началась охота: 4 ноября возле одного из арсеналов ВСУ перехватили беспилотник, а 7 ноября украинские военнослужащие задержали мужчину с беспилотниками возле армейского арсенала в Донецкой области.