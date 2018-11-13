"Мінус десять" за вікном, а у квартирах опалювальний сезон ще не розпочинався. Холодні батареї і у багатьох жителів Харкова. Чому й досі немає тепла - з'ясовували наші кореспонденти.

В квартирі у Федора Гавриловича "плюс вісім".

"Вот вы представляете, как я одет - жилетка, одет и сижу. Вот там обогреватель. Так и сижу. Чай и плитка! Шерстяные двойные носки вот, шерстяные одеяла, шапка и сплю, потому что я замерзаю", - говорить Федір Воронов, мешканець будинку по вул. Пушкінський в'їзд.

Чоловік каже - в їхньому будинку на вулиці Пушкінський в'їзд опалювальний сезон ще й не починався. Сусідка Ірина Абрамівна намагається додзвонитися у тепломережі.

Жінка ходить вдома у шапці, гріється газом. І намагається достукатися до комунальників.

"Вчера мне удалось дозвониться до первого зам.директора тепловых сетей. Он обещал разобраться и перезвонить мне. Этого не случилось. Зам. главного инженера говорит о том, что у него все включено, он об этой проблеме вообще не знает", - говорить Ірина Псахьє, мешканка будинку по вул. Пушкінський в'їзд.

Холодно і в будівлях на вулиці Плеханівській. Персонал стоматологічної поліклініки - у верхньому одязі.

Немає обігріву у центрі й на околицях. А на Олексіївському житловому масиві учора тепло дали, - і знову вимкнули. У тепломережах пояснюють: через теплу осінь почали пізно запускати систему. Почалися пориви.

"Погодні умови різко змінились, і ми повинні були прискорювати процес. Але ушкодження нам дуже й дуже вплинули на ці пускові операції. Виникло 608 пошкоджень", - стверджує Євген Зінченко, заступник головного інженера.

Громадські активісти нарікають на провал опалювального сезону. Заступник міського голови - відповідає:

"Я бы вам порекомендовал заняться трудом! Лопату себе купить! Или гаечный ключ!", - заявив Андрій Руденко, заступник Харківського міського голови.

Труби - критично зношені, 70% потребують заміни. 28 кілометрів, запланованих цьогоріч, - катастрофічно мало. Тепло підключають і знову вимикають. У холодних квартирах мешканці спостерігають, як під їхніми вікнами працюють бульдозери.

І такі котловани - по всьому місту. Розривати старі комунікації і міняти іржаві труби почали лише у вересні.

За планом, подекуди теплотраси будуть ремонтувати до січня. Тоді ж - харків'яни отримають нові платіжки. Тепло та гаряча вода подорожчають. У тепломережах порахували: родині з трьох людей у 2-кімнатній квартирі доведеться платити на 400 гривень більше.